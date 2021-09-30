بالصور.. 12 مصابًا في حريق مصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أصيب 12 شخصًا في حريق بمصنع مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، وجرى الدفع بـ١٥سيارة إطفاء، للسيطرة على النيران.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عددا من سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين لأقرب مستشفي، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وفي السياق نفسه أعلنت الدكتوره أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن الحادث وقع مصنع المبيدات الحشرية بالعاشر من رمضان، ولم يسفر عن وقوع وفيات، وجرى نقل ٣ مصابين لمستشفى بلبيس المركزي و٩ لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام كانت قد تلقت بلاغًا بوقوع حريق بمصنع مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان، وجاري المتابعة المستمرة.