بالصور.. محافظ الشرقية يستقبل المحافظين والسفراء المشاركين في افتتاح مهرجان الخيول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددًا من المحافظين المشاركين ضمن مهرجان الخيول العربية الأصيلة وعلى رأسهم الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

كما حضر الافتتاح المستشار محمد بن سعد التميمي نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والعميد محمد طلعت المصري الخبير الدولي للفروسية، والسفير ياسر عبدالعزيز البسيوني سفير السلام بالأمم المتحدة.

وكذا استقبل المحافظ علي شعراوي نائب رئيس منظمة الواهو ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وفود دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وليبيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

جاء ذلك خلال افتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ25، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، تحت رعاية الدكتور خالد عنان وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.