السجن مدى الحياة بحق شرطي بريطاني سابق في مقتل سارة إيفرارد

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

أصدرت محكمة في لندن، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق شرطي بريطاني سابق قام بخطف سارة إيفرارد، واغتصابها، ثم قتلها.

وقال الادعاء في جلسة استماع استمرت على مدار يومين بمحكمة أولد بيلي، إن وين كوزينس (48 عاما) الذي كان ضابطا بشرطة العاصمة، استغل شارته الرسمية وأصفاده لاعتقال إيفرارد كذبا لانتهاكها قواعد كوفيد، مما سمح له بخطفها وقتلها بوحشية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأثار مقتل إيفرارد (33 عاما) والتي كانت مديرة تنفيذية في مجال التسويق، غضبا عاما وجدلا بشأن معدلات العنف ضد المرأة في المملكة المتحدة.

وتفاقم الغضب بشأن القضية من خلال تداول صور لضباط الشرطة من الرجال وهم يدفعون المتظاهرين أرضا، وأغلبهم نساء، في تجمع مسائي من أجل إيفرارد.

وكان إيفرارد اختفت في 3 مارس الماضي خلال عودتها سيرا على الأقدام مساء إلى المنزل في جنوب لندن. وعثر على جثتها محترقة في كينت، خارج لندن، بالقرب من أرض امتلكها كوزينس بعد ذلك بأسبوع.

وفي المملكة المتحدة، يعني الحكم بالسجن مدى الحياة أن السجين يمكنه توقع قضاء 15 عاما كحد أدنى قبل أن يكون مؤهلا للإفراج المشروط.

وفي الجرائم الخطيرة أو التي تتسم بالعنف، يتم إصدار عقوبات بالسجن مدى الحياة، أي أن السجين قد يقضي فترة أطول خلف القضبان.