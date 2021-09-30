"فايزر" تطلب رسميًّا الموافقة على لقاح الأطفال من 5 إلى 11 سنة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركة "فايز- بيونتيك" في بيان أمس، الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسليم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلبا رسميا للموافقة على لقاح الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما.

كما سيتم تقديم طلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات التنظيمية المختلفة هناك.

وقدمت "فايزر- بيونتيك" بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء تدعم طلبهم بشأن اللقاح.

وأفادت الشركتان في بيان، بأن اللقاح سيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة، عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاما فما فوق.

وهذه نتائج جزئية لدراسة شملت 4500 طفل بين سن الستة أشهر و11 عاما في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

وحصل لقاح الشركتين الذي يسمى "كوميرناتي" بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال إبتداء من عمر 12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.

وسيتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر.