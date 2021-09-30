رئيس البنك الدولي يصل السودان في زيارة تاريخية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 4:34 مساءً

في زيارة تاريخية، وصل رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إلى السودان، حيث سيلقي خطابًا عبر الإنترنت في الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية وصندوق النقد الدولي اليوم الخميس.

وصل مالباس إلى الخرطوم في وقت متأخر من أمس الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها رئيس البنك الدولي للدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ أكثر من 50 عامًا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

وقال بيان الحكومة السودانية إن مالباس التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، اللذان أشادا بالزيارة باعتبارها علامة على أن اندماج السودان في المجتمع الدولي “يسير بخطى واسعة”.

كتب مالباس على تويتر أن البنك الدولي “حريص على دعم جهود السودان للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش لجميع السودانيين”.

يسير السودان الآن على طريق هش نحو الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أدت انتفاضة شعبية إلى إطاحة بالجيش بعمر البشير في عام 2019. تواجه الحكومة الانتقالية تحديات اقتصادية رهيبة.

تصارع البلاد من سنوات مجموعة من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية وارتفاع أسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى.

ساءت الأوضاع بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في عام 2011 بعد عقود من الحرب، آخذًا معه أكثر من نصف الإيرادات العامة و95 في المائة من الصادرات.