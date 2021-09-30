الجيش الإسرائيلي يغلق ميناء يافا بسبب حدث أمني خطير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 4:34 مساءً

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أغلق البحر قرب ميناء يافا، في تطور أمني وصفه بالخطير.

وأبلغ غواص الشرطة بعثوره على صاروخ بالقرب من ميناء يافا، وفي أعقاب ذلك أغلقت وحدة الشرطة البحرية في لواء تل أبيب منطقة الميناء ومجالها البحري إلى حين الانتهاء من فحص الصاروخ والاعتناء به من جانب خبراء في الجيش الإسرائيلي.

وتم إغلاق ميناء يافا أمام الحركة البحرية من قبل وحدة الشرطة البحرية ، التي قامت بترسيم المنطقة ، حفاظا على السلامة العامة ، حتى نهاية فحص ومعالجة الموضوع.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم استدعاء قوات من وحدة “يالتام” -وحدة المهام تحت الماء- التابعة لسلاح البحرية لمساعدة القوات في موقع الحادث بالقرب من ميناء يافا، حيث ورد سابقا أنه تم العثور على جسم مشبوه -صاروخ- في عمق مياه البحر.