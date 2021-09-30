السعودية تستثني فئة واحدة من شرط لقاح كورونا لأداء العمرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، السماح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بإصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا» وحجز المواعيد لأداء العمرة، وذلك بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، واستثنت فئة واحدة من التطعيم باللقاح في حال ظهور الحالة الصحية «محصّن متعافي» في «توكلنا»، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وفقا لصحيفة عكاظ.

فيما شددت الوزارة على إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.

وكانت وزارة الصحة بالسعودية قد أكدت على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والإستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وأعلنت “الصحة” إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (55) حالة مؤكدة، وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (224)حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547090) حالة، وعدد حالات التعافي (536125) حالة، فيما تم تسجيل عدد (4) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8713) حالة