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الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع طفيف بالاصابات والوفيات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لجائحة في عموم العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث شهد ارتفاعا طفيفا بعدد الاصابات والوفيات مقارنة بيوم امس.
وبحسب الموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته الصحة وحصلت الخليج 365 على نسخة منه، فقد "سجل العراق 2434 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

فيما اشارت الوزارة الى "تعافي 3497 مصابا، وتلقي 64373 شخصا للقاح المضاد لكورونا خلال الفترة اعلاه".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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