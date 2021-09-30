الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع طفيف بالاصابات والوفيات

وبحسب الموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته الصحة وحصلت الخليج 365 على نسخة منه، فقد "سجل العراق 2434 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012