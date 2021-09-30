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عمليات بغداد تعقد مؤتمرا موسعا لتهئية متعلقات الاستحقاق الانتخابي

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بغداد - ياسين صفوان - عقدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، مؤتمرا امنيا موسعا في مقر القيادة لتهئية متعلقات الاستحقاق الانتخابي.
وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع عقد برئاسة قائد العمليات وبحضور نائب القائد وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة، وقائد شرطة محافظة بغداد، ومدراء الدوائر الأمنية والوكالات الاستخبارية كافة".

واضاف انه "نُوقش في الاجتماع اهم الأوضاع الأمنية والتدابير المتخذة لحماية مختلف الأنشطة المجتمعية، والتهيؤ لكل ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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