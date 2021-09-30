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انت الان تتابع خبر 'بالوثيقة' الطيران المدني تحدد موعد اغلاق مطارات العراق استعدادا للانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، عن موعد اغلاق المطارات العراقية تزامنا مع موعد الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الاول القادم.
وقالت السلطة بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، انه "استنادا الى كتاب مكتب رئيس الوزراء في 22/9/2021 نود اعلامكم بغلق المطارات العراقية الدولية( بغداد، النجف الاشرف، البصرة، اربيل، السليمانية) اعتبارا من الساعة (21:00) يوم 9/تشرين الاول /2021 ولغاية الساعة (6:00) يوم 11/ تشرين الاول/ 2021 ".
فيما يلي نص الوثيقة:-
فيما يلي نص الوثيقة:-