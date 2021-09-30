انت الان تتابع خبر 'بالوثيقة' الطيران المدني تحدد موعد اغلاق مطارات العراق استعدادا للانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، عن موعد اغلاق المطارات العراقية تزامنا مع موعد الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الاول القادم.