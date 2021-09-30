شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 15 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 354 إصابة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 340 ألفًا و84 شخصًا، بينهم 75 ألفًا و859 حالة نشطة، ووفاة 4651 شخصا.