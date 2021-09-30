هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 02:04 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 2:28 مساءً

تعرضت القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي، جنوبي محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، لهجوم بقذائف صاروخية.

وأضاف المراسل أن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية في حقول (نفط الجبسة)، يعد الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل “سبوتنيك” عن سماع دوي انفجار قوي هز مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، ظهر اليوم الخميس 30 أيلول/ سبتمبر، ناتج عن قصف بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية ضمن مبنى (مديرية حقول نفط الجبسة) وسط المدينة.

وتابعت المصادر أن سحابة كبيرة من الدخان تصاعدت من داخل القاعدة المذكورة.

وبينت المصادر أن عملية إطلاق القذائف الصاروخية تمت من الجهة الشمالية الغربية لمدينة الشدادي، وهي منطقة خالية من السكان، وتتشكل من تلال ووديان ومغاور، نظرا لأنها بقايا مقالع حجرية ورخام.

ورجحت المصادر وقوف أبناء القبائل العربية وراء الهجوم، مؤكدة أن القاعدة الأمريكية، أو ما تسمى “قاعدة التحالف الدولي”، تعرضت في التاسع من الشهر الحالي للقصف بقذيفتين صاروخيتين وأن واحدة منها سقطت داخل القاعدة بشكل مباشر، وتلا ذلك حدوث استنفار كبير في محيط وداخل القاعدة.

يشار أن القواعد الأمريكية بريف دير الزور الشرقي المتواجدة ضمن حقول النفط والغاز تعرضت لعدد من عمليات الهجوم والاستهداف عبر القذائف الصاروخية خلال الفترة الماضية.