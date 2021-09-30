شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

استشهد صباح اليوم الخميس مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطن محمد محمد عبد الكريم عمار البالغ من العمر 40 عاما، ما أدى الى اصابته بالرصاص شرق مخيم البريج، قبل أن يعلن عن استشهاده.

ونقلت طواقم الإسعاف الشهيد الى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

يشار إلى أن فلسطينية استشهدت عند باب السلسلة في القدس الشرقية المحتلة بنيران الشرطة الإسرائيلية، بحجة محاولتها القيام بعملية طعن.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن امرأة حاولت شن هجوم على القوات الإسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الخميس.

ووفق بيان للشرطة فإن المرأة التي كانت تحمل أداة حادة حاولت طعن عناصر من الشرطة في إحدى الطرق المؤدية إلى مسجد الأقصى.

وسمع إطلاق نار وشاهدت مراسلة “فرانس برس” جثة امرأة على الأرض، تم تغطيتها فيما بعد.