دولة الإمارات تعلن شفاء 351 حالة من فيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 291,055 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 735,992 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,097 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 351 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 728,546 حالة.