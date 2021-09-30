الفلبين.. مقتل 4 متمردين باشتباكات مع الجيش وسط البلاد

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

أعلن الجيش الفلبيني، الخميس، مقتل أربعة متمردين شيوعيين مشتبه بهم في اشتباك مع القوات الحكومية وسط البلاد.



وقال الميجور جنرال بنديكت اريفالو، المسؤول بالجيش، إن المتمردين يتردد أنهم أفراد بوحدة إقليمية لـ"جيش الشعب الجديد"، الجناح العسكري للحزب الشيوعي المتمرد في الفلبين.

وأوضح أن الاشتباك اندلع قبل الفجر في بلدة مانابلا في إقليم نيجروس أوتشيدنتال، على بعد 467 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف أنه تم إرسال قوات لقرية في مانابلا لتعقب المتمردين الشيوعيين المتورطين في الاشتباك.

ولم تقع خسائر بشرية بين القوات، وفق المصدر ذاته.

ويخوض المتمردون الشيوعيون قتالا ضد الحكومة منذ الستينيات مما يجعلهم من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.