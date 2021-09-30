شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه بمسافر في مطار بالهند يكشف عن مفاجأة داخل أمعائه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوقفَ رجل هندي في مطار بشمال شرق البلد الآسيوي العملاق خلال محاولته تهريب كيلوغرام من عجينة الذهب كان يخبئها في شرجه، على ما أفادت السلطات الأربعاء.

وأوقف المهرب، الاثنين، بينما كان يعتزم التوجه إلى نيودلهي، إذ اكتشف أحد عناصر الأمن في مطار إمفال بولاية شمال مانيبور “وجود معدن في تجويف الجسم”، بحسب سكاي نيوز.

وأخضعته السلطات للتصوير بالأشعة السينية واكتشفت وجود 4 كبسولات في المستقيم تحتوي على ما مجموعه أكثر من 900 غرام من عجينة الذهب، تقدر قيمتها بنحو 56664 دولاراً، بحسب بيان الأجهزة الأمنية.

وبلغ الطلب الذهب ذروته في الأشهر الأخيرة في الهند، بفعل موسم حفلات الزفاف والاستعدادات لأبرز المهرجانات الهندوسية التي تقام في أواخر الخريف.