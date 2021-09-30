امين بغداد: امانة العاصمة فاعل اساسي في الدور الوطني للحد من التأثيرات المناخية

جاء ذلك خلال كلمة له في ورشة العمل التي ادارها البنك الدولي تحت عنوان (بناء مدن ذكية مناخياً) في حوار اونلاين مباشر رفيع المستوى ضم أمناء ومحافظين مدن الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

وذكر بيان للامانة ورد لـ الخليج 365، ان "امين بغداد ناقش خلال الورشة دور أمانة بغداد للحد من تأثيرات التغيرات المناخية من خلال زيادة قابلية القطاعات البلدية والخدمية بالعاصمة بغداد واعداد الخطط المستقبلية".



وتابع ان "امين بغداد اوضح بان خطط امانة بغداد تتضمن تطوير ادارة قطاع النفايات وقطاع الصرف الصحي واستغلال الغازات الناتجة خاصة غاز الميثان في استعمالات مختلفة ".

واضاف ان "امين بغداد اشار الى اعتماد امانة بغداد لخطط لتشجير وانشاء ساحات خضر تساعد على التكيف مع آثار التغيرات المناخية وانشاء البنايات الصديقة للبيئة ".

واكد امين بغداد ان "جميع تلك القطاعات هي مساهمات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة واهدافها التي تتمثل بمكافحة الفقر وتحقيق الصحة والرفاهية والبيئة النظيفة والطاقة النظيفة والعمل اللائق وغيرها من الاهداف ".