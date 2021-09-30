الاتحاد للطيران تنطلق إلى 3 وجهات جديدة في أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الخميس، عن بدء تسيير رحلات إلى 3 وجهات جديدة في إطار جدولها الخاص بموسم الشتاء.



وستقوم الشركة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالسفر إلى جوهانسبرج وكيب تاون في جنوب أفريقيا، و إلى جزيرة زنجبار جوهرة المحيط الهندي. وستسهم الإضافة الجديدة في رفع عدد وجهات الاتحاد إلى 70 وجهة على امتداد 47 دولة.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "يسعدنا أن نطلق أحدث وجهات الاتحاد للطيران إلى أفريقيا هذا الشتاء." .

وأضاف: "تُعدّ جوهانسبرج واحدة من الوجهات الهامة على شبكتنا، وتوفر حركة ربط حيوية إلى ومن الجزء الأكبر لجنوب أفريقيا. فيما ستمنح كيب تاون المدينة الساحلية الجنوبية، محبي السفر قضاء أوقات استثنائية .

وستبدأ الاتحاد تسيير خدماتها إلى جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب أفريقيا، اعتبارًا من 25 نوفمبر. وفي الوقت نفسه، ستطلق رحلاتها إلى كيب تاون الوجهة الساحلية الرائعة.

وسيتم تشغيل الخدمتين 3 مرات في الأسبوع، أيام الإثنين والخميس والسبت، عبر طائرة الاتحاد الرئيسية بوينغ 787-9 دريملاينر، والمرتبة وفق نظام الدرجتين لتحمل 28 مقعد استوديو في درجة الأعمال، و78 مقعدًا في الدرجة السياحية الرحبة، و184 مقعدًا في الدرجة السياحية.

وستنطلق خدمة الاتحاد الجديدة إلى زنجبار في 26 نوفمبر. كما ستوفّر الوجهة إمكانية ربط سلسة للضيوف القادمين من أوروبا وأمريكا الشمالية للسفر عبر أبوظبي.

ويتم تشغيل الرحلات أيام الثلاثاء والجمعة والأحد عبر طائرة إيرباص A320 المرتبة وفق نظام الدرجتين وتحمل 8 مقاعد على متن درجة الأعمال و150 مقعدًا على متن الدرجة السياحية.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، وإجراءات التعقيم الذي تطبُقه الناقلة على كافة رحلاتها القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، يمكن للضيوف السفر بسهولة ويسر .

ويشمل البرنامج، تأمينًا صحيًا مجانيًا ضد "كوفيد 19" لكافة المسافرين، يستمر حتى 31 مارس 2022.

كما يساعد تطبيق الشركة المبتكر "مُعتمد للسفر" على تسهيل عملية التأكد من الوثائق المطلوبة قبل السفر. ومع التطبيق يمكن للمسافرين التحقق من استكمال وثائقهم قبل الوصول إلى المطار.