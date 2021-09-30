لمدة 6 أشهر.. الأردن يؤجل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قرر الأردن، الخميس، تأجيل الانتخاباب لجميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في البلاد لمدة ستة أشهر.



ووفق وكالة الأنباء الأردنية فإن قرار تأجيل الانتخابات يأتي حرصاً على سلامة الانتخابات وصحتها من الناحية القانونية.

وأوضحت أن تطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، ومنها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونظام أمانة سر مجلس المحافظة واجتماعات المجلس ومكان انعقاده وإدارة أعماله، وكذلك إصدار القرار اللازم حول مناطق البلديات ودوائرها الانتخابية وعدد الأعضاء في كل دائرة منها.

وحسب الوكالة، قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني توفيق كريشان تكليف اللجان المؤقتة المشكلة سابقاً لإدارة البلديات الاستمرار في أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك سنداً للصلاحيات المخولة له في قانون الإدارة المحلية.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس الأعيان الأردني على جميع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون البلديات واللامركزية ومن بينها تغيير اسمه ليصبح "الإدارة المحلية".

واعتبر القانون الجديد جميع مجالس المحافظات مُنحلّة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك لمعالجة الفراغ الواقع، إذ إنه لا توجد جهة لتحل محل مجالس المحافظات.

ولم يتم تحديد موعد للانتخابات لاختيار المجالس المحلية التي انتهت ولايتها القانونية في 23 أغسطس/ الماضي.

وكانت آخر انتخابات محلية أجريت في أغسطس/آب 2017.