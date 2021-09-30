الارشيف / اخبار العالم

تعرف على اختصاصات الجهات الإدارية بشأن التخلص من المخلفات غير الخطرة وفقا للقانون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات الجهات الإدارية بشأن التخلص من المخلفات غير الخطرة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020،في مادته الثانية اختصاصات الجهات الإدارية التي تتولى عملية التخلص من المخلفات والتي تكون أدوارها على النحو التالى وفقا للقانون:

تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتى:

( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .

(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات علي النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون .

(جـ) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .

فيما يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا