شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات الجهات الإدارية بشأن التخلص من المخلفات غير الخطرة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020،في مادته الثانية اختصاصات الجهات الإدارية التي تتولى عملية التخلص من المخلفات والتي تكون أدوارها على النحو التالى وفقا للقانون:

تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتى:

( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .

(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات علي النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون .

(جـ) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .

فيما يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.