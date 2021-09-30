شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الأمراض المزمنة أحد المبادرات الصحية الهامة بخطة 21/22 .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي أحد المبادرات العامة المدرجة بخطة قطاع الصحة للعام المالي الجاري، وفقا لما تؤكدة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ووفقا لخطة التنمية، تأتي هذه المبادرة في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية " 100مليون صحة " ، وتستهدف الكشف المبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ، والاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة ، وبتكلفة تقديرية 714 مليون جنيه. وتشير الخطة، فتشمل الأعمال إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوي ، وتوفير 2900 جهاز غسيل كلوي ، بالتعاون صندوق تحيا مصر .

يشار إلي أن الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 250%، بحيث تم رصد حجم استثمارات لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة المقدمة للمواطنين