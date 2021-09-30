الضربة الأولى.. ليلة سقوط "ملك البرشام" في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أولى الضربات الأمنية الناجحة للقسم حديث العهد نجح ضباط مباحث المنيرة الغربية في الإيقاع بعنصر إجرامي بحوزته ١٠ آلاف قرص مخدر.

أكدت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية اتجار عامل "له معلومات جنائية" في الأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بقيادة الرائدين مصطفى الدكر وعصام الشناوي معاوني المباحث وبحوزته (١٠ آلاف قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.