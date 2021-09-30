فيديوهات جنسية وصور عارية.. رجل يتهم زوجته بالزنا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

اتهم شاب بمدينة بيلا في كفر الشيخ زوجته بالزنا في بلاغ رسمي، وقال "شاهدت صور وفيديوهات جنسيه لها، ومحادثات مع تاجر عبر تطبيق واتساب.

وقال سامح سمير، محامي المبلغ، إنه قدم مستندات لنيابة بيلا عبارة عن محادثات بين ربة منزل، وتاجر أجهزة محمول عبر تطبيق "واتساب" تثبت حدوث واقعة الزنا، ووجود علاقة غير شرعية بين المشكو في حقها وتاجر.

وبحسب البلاغ شك الشاكي في زوجته فأخذ يراقبها حتى اكتشف خيانتها وإقامتها علاقة غير شرعية مع تاجر، فيما حرر عن ذلك محضر بمركز شرطة بيلا حمل رقم 948 لسنة 2021، إداري.

وضمت حافظة المستندات التي تقدم بها محامي الشاكي، رسائل بين زوجة صاحب البلاغ وتاجر أجهزة هواتف محمولة، عبر تطبيق واتساب تحتوي على عبارات، وصور، ومقاطع فيديو خادشة للحياء، وصور عارية خاصة بها وعبارات المواعدة لإجراء المقابلات بينهما في منزل التاجر والمحل الخاص به، بينما احتوت المستندات أيضًا على تحريات مباحث قسم شرطة بيلا.

ووجه الشاكي للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق، ومساعدة المتهمة الأولى بارتكاب جريمة الزنا، فيما جرى تحديد جلسة 14 أكتوبر 2021 لمحاكمة كلا المتهمين أمام محكمة بيلا الجزئية.