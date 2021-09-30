تمهيدًا لتطويرها.. مجلس مدينة أبورديس يشكل لجان لحصر احتياجات أهالي "فيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقدت اللجنة التي شكلها مجلس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، قرية وادي فيران، لحصر احتياجات الأهالي تمهيدًا لتطوير القرية، ضمن برنامج دمج أبناء القرى وتجمعاتها وتوفير فرص عمل.

وعقدت اللجنة لقاءات مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم، وحصر احتياجاتهم، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإدراج هذه الاحتياجات ضمن المشروعات المقرر تنفيذها ضمن برنامج تطوير القرية.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إن مطالب مواطني القرية انحصرت بين التوسع في حفر آبار المياه لتوفير مياه الشرب والتوسع في الرقعة الزراعية، وتوفير عدد من الصوب الزراعية، وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، وتوفير فرص عمل لأبناء القرية بالمصالح الحكومية.