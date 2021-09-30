ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1960 سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة RORO العملاقة YOUNG SHIN وترفع علم بنما لتفريغ 1960 سيارة بالميناء.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه تعتبر هذه السفينة الخامسة التي تدخل الميناء بعد السفينة AH SHIN التي قامت بتفريغ 930 سيارة، والسفينة NEPTUNE KOPER بحمولة 1290 سيارة، والسفينة CSAV RIO GRAND بحمولة 1200 سيارة، والسفينة AH SHIN بحمولة 1050 سيارة.

وأكدت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة، وأنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.