السعودية تلغي شرطا مهما لدخول الجامعات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 12:10 مساءً - منذ 38 ثانية

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 1:03 مساءً

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء شرط مهم كان من بين الشروط الرئيسية لدخول الجامعات في المملكة خلال السنوات الماضية.

وبحسب حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، فإن الشرط الملغى هو مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات في المملكة.

وقال حمد آل الشيخ، خلال الجلسة الحوارية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، إن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة.

وأوضح الوزير السعودي أن إحدى ركائز البرنامج هي إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن، مشيرا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج في الجامعة.

وأكد على أن الهدف من برنامج تنمية القدرات البشرية، وصول 6 جامعات سعودية إلى قائمة أفضل 200 جامعة في العالم بحلول 2025، ووصول 9 جامعات إلى قائمة أفضل 200 جامعة بحلول 2030