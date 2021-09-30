وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى البحرين في زيارة رسمية لحضور مراسم افتتاح السفارة الإسرائيلية.

ونشر لابيد، على صفحته الشخصية على “تويتر”، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لهبوط طائرته على الأراضي البحرينية في أول زيارة تاريخية رسمية لوزير إسرائيلي إلى المملكة.

وتهدف زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين لافتتاح سفارة بلاده في المنامة.

ونشر لابيد في وقت سابق تغريدة على “تويتر” قال فيها: “أسافر غدا في زيارة رسمية هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى مملكة البحرين”.

وأضاف: “في إطار الزيارة سوف أفتتح سفارة إسرائيل في المنامة، وألتقي مع نظيري وزير الخارجية (البحريني عبد اللطيف الزياني)، وأوقع على سلسة من الاتفاقيات الثنائية”.

وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت إسرائيل تعيين إيتان نائيه، سفيرا لها في المنامة.

وفي 14 من ذات الشهر، قدم سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة أوراق اعتماد لرئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ.

وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل أنها ستبدأ اعتبارا من ظهر الخميس (الفائت)، تدشين خط طيران مباشر مع البحرين، يشمل رحلتين أسبوعيا، تسيّرهما شركة الطيران البحرينية “غولف إير”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد وقعت منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من البحرين والإمارات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.​