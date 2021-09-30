مناورات الحدود تفاقم التوتر بين إيران وأذربيجان.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

تتصاعد الأزمة بين أذربيجان وإيران مع إعلان طهران عن مناورات جديدة شمال غربي البلاد.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الجيش أن المناورات ستجري غدا الجمعة بوحدات مدرعة ومدفعية وطائرات بدون طيار ومروحيات.

الإعلان يأتي بعد انتقادات من الجارة أذربيجان لمناورات مماثلة في نفس المنطقة جرت مؤخرا.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعرب عن "بالغ دهشته" من قرار إيران إجراء المناورات السابقة قرب الحدود بينهما، وسط توترات بين الجارتين بشأن طريق نقل رئيسي.

وردت الخارجية الإيرانية عليه بالقول إن إجراء مناورات عسكرية في مناطق شمال غرب البلاد، على الحدود مع أذربيجان، أمر سيادي.

كما أعلنت عن تخوفاتها من تواجد إسرائيلي بالقرب من حدودها حيث تشترك في حدود بطول 200 كيلومتر مع أذربيجان و35 كيلومترا مع أرمينيا.

ووفقا لبلومبرج للأنباء، فإن التوترات تصاعدت بين باكو وطهران في الأسابيع الأخيرة بعد أن بدأت الشرطة ومسؤولو الجمارك في أذربيجان في فرض "ضريبة مرور" على الشاحنات الإيرانية التي تنقل الوقود والسلع الأخرى إلى أرمينيا المجاورة.

وتتخوف إيران من علاقات أذربيجان وإسرائيل. ووفقا لبلومبرج، فإن إسرائيل مورّد رئيسي للطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي ساعدت باكو على قلب الميزان العسكري لصالحها في المواجهات العسكرية التي وقعت العام الماضي بينها وبين أرمينيا.