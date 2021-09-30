شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انتخابات اختيار لجنة للمرأة بالنادى المصرى القاهرى تحت رعاية تيسير مطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، تجرى انتخابات لجنة المرأة بنادي المصري القاهرى مساء غدا الجمعة بالملعب الرئيسى.

بلغ عدد أعضاء لجنة المرأة 360 عضوا، حيث تجرى الانتخابات على 10 مواقع، وهى رئيسة اللجنة ووكيلين وأمين سر وأمين صندوق و5 أعضاء، وتعد لجنة المرأة ثالث تجربة ديمقراطية يشهدها نادى المصرى القاهرى بعد لجنتي الشباب والمعلمين فى إطار توسيع قاعدة المشاركة فى إدارة شئون النادى ومساعدة مجلس الإدارة على النهوض بالنادي المصرى القاهرى، وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لأعضاء النادى، من خلال اللجان النوعية التى ابتكرها النائب تيسير مطر، وتأتى عن طريق الانتخاب.

ووجه تيسير مطر رسالة للسيدات اللاتى قررن خوض الانتخابات في لجنة المرأة قائلا لهن:" اخواتى المحترمات أعضاء النادى المصرى القاهرى، سعيد بتواجدى معكم ونظرا لتزايد أعداد عضوات النادى بلجنه المرأة والتى وصل حتى الآن إلى مايزيد عن 260 عضوة، وهى تعتبر اكبر لجنه بالنسبه للعدد داخل النادي المصرى القاهرى، لذلك أريد توضيح الأتى:

أولا سيغلق باب قيد الانضمام إلى لجنة المرأة يوم الخميس الساعة 5مساءا، ثانيا سيغلق باب الترشيح على مناصب هيئة المكتب وهى رئيس اللجنة، وكيلين، وأمين صندوق وأمين سر اللجنة، و5 أعضاء، وسوف يغلق باب الترشح يوم الخميس 5م بينما فى تمام الساعه 6 الجمعة سيتم الانتخابات بالملعب الكبير لاختيار هيئه المكتب، وللتعرف على المرشحات وبرنامجهن وما سيقدمونه للأعضاء والنادى سوف يتم الحضور إلى النادى يوم الجمعه فى تمام الخامسة، حيث سيتم اعطاء كل مرشحه 5 دقائق لعرض برنامجها وذلك قبل الانتخابات على أن تغلق الصناديق الساعة تمام الساعة 8 وتبدأ عملية الفرز، ويعقبها إعلان النتيجه ".