شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم لـ65% عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلي 65% عام 2025 مقابل 57% عام 2020، وفقا لما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) في استعراضها لخطة القطاع الزراعي.

وتأتي هذه النسب مع افتراض ثبات النمط الاستهلاكي عند 9 كجم / فرد ، وقد تصل النسبة إلى 72% حال تغيير نمط الاستهلاك وخفضه إلى 8,1 كجم / فرد ، أي بنسبة 10%، وهو ما يتحقق حال زيادة الاعتماد على مصادر أخرى بديلة من البروتين الحيواني ، كالدواجن والأسماك ووفقا لما تقدم.

وتتوقع خطة التنمية أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى ما يقارب 61 ٪ في المتوسط العام الجاري 21/22.