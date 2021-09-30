لأول مرة.. سوهاج تستقبل سيارة التوثيق المتنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

استضافت جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، سيارة التوثيق المتنقلة، والتي تقدم كافة خدمات التوثيق التي تتيحها مكاتب الشهر العقاري، لمنسوبي الجامعة من الساعة 9 صباحًا إلى 4 عصرًا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إن هذه الخدمات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة الخدمات للمواطنين من خلال تجهيز سيارات متنقلة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في كافة القطاعات.

وأضاف "عبدالخالق" أنه بالتنسيق مع المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار أحمد سيد الطهطاوي عضو المكتب الفني، جرت استضافة سيارة التوثيق المتنقلة الأولى من نوعها بسوهاج من أصل 10 سيارات على مستوى الجمهورية بجامعة سوهاج، لتقديم كافة خدمات التوثيق لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكل منسوبي الجامعة.