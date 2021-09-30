مارين لوبان : إذا فزتُ في الرئاسيّة سألغي حقّ إكتساب الجنسيّة الفرنسيّة وسأحرم غير الفرنسيّين من الإعانات العائليّة

اسماعيل عبد الحي - وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا، مارين لوبان أمس الثلاثاء، بأن تجري إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، تعديلا دستوريا يكرّس "الأولوية الوطنية" وتلغي حقّ إكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في باريس أمس، تساءلت مرشحة "حزب التجمع الوطني" للانتخابات الرئاسية المقررة في 2022، عما "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيدا السيل المتدفق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا".

وأضافت أنّها في حال أنتخبت رئيسة للجمهورية، ستطرح على إستفتاء عام مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي "ضبط تدفّقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسموّ الدستور وقانون الفرنسيين" على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أنّ مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنودا تنصّ على "مراقبة دخول الأجانب" و"إبعاد الأجانب الذين يدانون بإرتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوّضون النظام العام"، وتكرّس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كلّ منحى طائفي".

وأضافت أنّ مشروعها الانتخابي يتضمّن كذلك "إلغاء حقّ الأرض" (حقّ إكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس "لشروط اندماج صارمة ومثبتة".

وتعهّدت مرشّحة اليمين المتطرّف أيضا وقف العمل بمبدأ لمّ الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية مثل الإعانات العائلية، "مخصّصة للفرنسيين" حصرا.

أ ف ب