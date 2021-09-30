الجهاد الإسلامي تكذب رواية الحرس الثوري: مقاومتنا ليست للدفاع عن إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2021 10:52 صباحًا

ردت حركة “الجهاد الإسلامي”في فلسطين، في بيان رسمي، بشكل مباشر على تصريحات لمسؤول في الحرس الثوري الإيراني قال فيها إن “الجهاد” والفصائل الأخرى في فلسطين موجودة للدفاع عن إيران.

وقالت الحركة في ردها ضمن بيان رسمي إن تحالفها مع إيران “في مواجهة الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، ومقاومة الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر”.

الحركة المعروفة بالولاء لايران أضفات أن موقفها هذا جاء تعقيباً على تصريح لأحد قادة الحرس الثوري في إيران، والذي ذكر فيه بأن المقاومة في فلسطين بما فيها حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، هي للدفاع عن الجمهورية الإسلامية، وتم تداوله في الإعلام بطريقة سلبية. وتابعت الحركة إن “قوى المقاومة بما فيها إيران، تقف موضوعياً في جبهة واحدة ضد العدو الصهيوني وحلفائه”.

يشار أن اللواء غلام علي رشيد، القائد بالحرس الثوري الإيراني، قال في تصريحات إن القائد السابق لـ”فيلق القدس”قاسم سليماني، كان أبلغ قادة القوات الإيرانية قبل اغتياله بـ3 أشهر، أنه “قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية، ضمن محور يبدأ من الحدود الإيرانية، ويصل إلى شواطئ البحر المتوسط، وتتمركز هذه الجيوش والحشود الشعبية في مساحة تصل إلى أكثر من ألف و500 كيلومتر”

وأوضح رشيد، أن هذه الجيوش هي “حزب الله”في لبنان، وحركة “حماس”وحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، و”قوات أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن، و”ميليشيات الحشد الشعبي” في العراق، و”الجيش السوري” ووصف رشيد هذه القوات، بأنها “القوة الرادعة أمام الاعتداءات على إيران” مشيراً إلى أن قاسم سليماني قال وقتها “إنه في حال أراد العدو استهداف نظام إيران، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولاً”.