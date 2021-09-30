إسرائيل تهدم قرية “العراقيب” الفلسطينية للمرة الـ193

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

هدم الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قرية “العراقيب” الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ193 على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو “اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب” (أهلية) إن سلطات الاحتلال “اقتحمت اليوم (الخميس) قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ193”.

وجدد الطوري التأكيد على أن الأهالي، “سيعيدون بناء قريتهم”.

ومنازل “العراقيب” مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.