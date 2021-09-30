واشنطن لكوريا الشمالية: لا نضمر أي نوايا عدائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها لا تضمر لكوريا الشمالية “أي نوايا عدائية” وتدعوها مجدداً للدخول في حوار من دون أي شروط مسبقة، وذلك بعيد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن دعوات الحوار الأميركية هدفها “إخفاء خداع (الولايات المتحدة) وأعمالها العدائية” تجاه بلاده، حسب تعبيره.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “سياستنا تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادة ودائمة مع كوريا الشمالية”، مجدداً التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين من دون أي شروط مسبقة.

والأربعاء، رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عرضاً للحوار قدمته إليه الولايات المتحدة، معتبراً إياه محاولة من واشنطن “لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية”، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

ونقلت صحيفة “رودونغ سينمون” الرسمية عن كيم قوله أمام “المجلس الأعلى للشعب” إنّه “منذ تسلّمت الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعاً”.

وأعلنت إدارة بايدن، مراراً عن استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان ومن دون شروط مسبقة، وذلك في إطار الجهود الرامية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

لكن المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمدة منذ فشل القمة التي عقدت في 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنها اختبرت بنجاح صاروخاً انزلاقياً فرط صوتي، في ما يمكن أن يشكّل أحدث تقدّم للدولة المسلّحة نووياً على صعيد تكنولوجيا الأسلحة.

وهذه ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر. وكانت التجربة الأولى جرت على صاروخ كروز بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ بالستية قصيرة المدى.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الخميس، سيعقد اجتماعاً طارئاً حول كوريا الشمالية بطلب من كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي، وفق ما أعلنت مصادر دبلوماسية الأربعاء.