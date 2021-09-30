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شكرا لقرائتكم خبر عن " يائير لبيد"يصل البحرين في زيارة تاريخية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، إلى البحرين في زيارة تاريخية، حيث من المقرر افتتاح سفارة بلاده في العاصمة المنامة.
وأمس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد الخميس في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين".
وأضافت: "سيفتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين السفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية".
وكان السفير البحريني في تل أبيب قدم مؤخرا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.