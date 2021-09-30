" يائير لبيد"يصل البحرين في زيارة تاريخية

وأمس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد الخميس في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين".

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، إلى البحرين في زيارة تاريخية، حيث من المقرر افتتاح سفارة بلاده في العاصمة المنامة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012