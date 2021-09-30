شكرا لقرائتكم خبر عن في أكبر معرض جوي .. الصين تستعرض تطورها التكنولوجي العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشوهاي (الصين) 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قدمت الصين عرضا فيه قدر كبير من البذخ استعرضت فيه تكنولوجيتها العسكرية المتطورة التي كانت سرية في وقت ما وذلك خلال أكبر معرض جوي تقيمه هذا الأسبوع، وروجت في الوقت نفسه لطموحاتها المتنامية في استكشاف الفضاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات التجارية.

ومن شأن قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أن تجعل معرض الصين الجوي في مدينة تشوهاي بجنوب البلد محليا إلى حد كبير، لكن المراقبين الأجانب تابعوا عن كثب التطورات عن بعد.

وتجتهد الصين لتحسين أداء المحركات محلية الصنع التي تتخلف عن التكنولوجيا الغربية. وخلال المعرض اختبرت طيران مقاتلات جيه-20 باستخدام محركات صينية بدلا من الروسية لأول مرة.

كما تختبر أيضا نوعين من المحركات المحلية لطائرات النقل من طراز واي-20 حسبما صرح رئيس الفريق الذي صمم الطائرة لصحيفة جلوبال تايمز أمس الأربعاء.

وأعلنت الصين أيضا أنها تتوقع إطلاق الجيل الجديد من الصواريخ شديدة التحمل، القوية بما يكفي لإرسال مركبة فضاء مأهولة إلى القمر في 2028 أي قبل عامين من المتوقع من قبل.

وبالنسبة للطائرات التجارية تكثف الصين جهودها كي تصبح أكثر اكتفاء ذاتيا في تكنولوجيات مهمة في ظل خلافاتها التجارية مع الولايات المتحدة.