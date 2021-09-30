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" يائير لبيد"يصل البحرين في زيارة تاريخية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، إلى البحرين في زيارة تاريخية، حيث من المقرر افتتاح سفارة بلاده في العاصمة المنامة.

 

وأمس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد الخميس في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين".

 

وأضافت: "سيفتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين السفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية".

 

وكان السفير البحريني في تل أبيب قدم مؤخرا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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