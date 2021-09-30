شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى شغب سجن في الإكوادور إلى 116 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الإكوادور جييرمو لاسو يوم الأربعاء إن عدد قتلى أعمال الشغب التي اندلعت في أحد أكبر سجون البلاد ارتفع إلى 116.

وأصيب 80 سجينا آخرين في الاشتباكات التي وقعت مساء يوم الثلاثاء في سجن بينيتينسياريا ديل ليتورال الذي يقع في إقليم جواياس، وشهد في الشهور القليلة الماضية اشتباكات دامية بين العصابات للهيمنة على السجن.

وقال لاسو للصحفيين "من المؤسف أن الجماعات الإجرامية تحاول تحويل السجون إلى ساحة معارك في صراعات على النفوذ".

وسبق أن اندلعت أعمال الشغب في فبراير شباط ويوليو تموز في منظومة السجون في الإكوادور، والتي تضم نحو 39 ألف نزيل.

ولقي 79 شخصا على الأقل حتفهم في أعمال العنف في فبراير شباط وما لا يقل عن 22 في يوليو تموز.

ووصل العشرات إلى السجن لطلب معلومات عن أقاربهم وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن سلامة النزلاء. وعززت الحكومة انتشار الجيش خارج المنشأة.

وقال لاسو إن الدولة ستقدم المساعدة لأسر القتلى والمصابين.

كان مكتب المدعي العام في الإكوادور قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء إن ستة من السجناء القتلى قُطعت رؤوسهم.