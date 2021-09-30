قيادات بالجيش الوطني الليبي تجري جولة تفقدية في مناطق بالجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرت قيادات بالجيش الوطني الليبي جولة تفقدية في مناطق بالجنوب لمتابعة عمليات التأمين والعراقيل التي تواجه أفراد الأمن على الحدود.



وزار آمر منطقة الخليج العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء سالم الرفادي، الأربعاء، واحات جنوب شرقي البلاد وهي: جالو وأوجلة واجخرة، للاطلاع على العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية والشرطية بهذه المناطق وسبل مواجهتها.

وتعمل القيادة العامة للجيش الليبي على إمداد أهالي الجنوب الغربي لليبيا والمناطق المعزولة والنائية بما تحتاجه من خدمات خاصة الصحية بالتوازي مع حربها على الإرهاب