إعلان الطوارئ بسجون الإكوادور بعد مقتل 116 شخصاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو حالة الطوارئ في كل سجون البلاد غداة مقتل أكثر من مئة سجين في مواجهات دارت بالأسلحة النارية داخل حبس في ولاية غواياس في جنوب غرب البلاد.

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر "لقد أعلنت لتوّي الحالة الاستثنائية في كلّ سجون البلاد".

وأتى قرار الرئيس بعيد إعلان مصلحة السجون في تغريدة على تويتر أنّ "أكثر من مئة سجين قتلوا و52 أصيبوا بجروح" في المواجهات المسلّحة التي اندلعت الثلاثاء بين مساجين في مجمّع السجون في غواياكيل، عاصمة ولاية غواياس.

وأفادت حصيلة جديدة بارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب التي اندلعت في أحد أكبر سجون البلاد إلى 116.