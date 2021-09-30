مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على إجراء يمنع تعطيل الحكومة الفيدرالية

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر، الأربعاء، أنّ المجلس سيصوّت صباح الخميس على مشروع قانون يمنع تعطيل الحكومة الفيدرالية.



وأشار شومر في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس سيصوت على مشروع قانون وموازنة للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية وإصابة مؤسساتها بحالة شلل اعتباراً من الجمعة.

وقال إنّه فور إقراره في مجلس الشيوخ، سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه أيضاً الديمقراطيين، لكي يقرّه بدوره ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.

وإذا لم يقرّ هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وتصبح مؤسساتها في حالة "إغلاق".

ويؤيّد الجمهوريون على نطاق واسع هذا النص الذي يمدّد العمل بالميزانية حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ويتضمن أيضاً مساعدة للولايات التي ضربتها كوارث طبيعية بالإضافة إلى أموال لمساعدة اللاجئين الأفغان.

وخلال الجلسة أكّد شومر أنّ "آخر ما يحتاج إليه الأمريكيون الآن هو الشلل الحكومي".

وكان الجمهوريين عرقلوا في مجلس الشيوخ الإثنين، إقرار نسخة سابقة من هذا المشروع لأنّ خصومهم الديموقراطيين مرّروا ضمنها نصّاً يعلّق سقف ديون الولايات المتّحدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي (28.8 تريليون دولار).

والثلاثاء، رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن تستنفد وزارتها الإجراءات اللازمة لمواصلة تمويل الحكومة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وأن ينفد التمويل ما لم يرفع الكونجرس سقف الاقتراض الفيدرالي.