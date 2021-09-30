بوركينا فاسو.. مقتل 5 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بالبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، أنّ 5 من عناصره قتلوا الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذهم عملية استطلاع في مينتاو شمالي البلاد.



وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّ "وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة استطلاعية تعرّضت اليوم الأربعاء، لهجوم بعبوة ناسفة"، وأضاف أنّ "الحصيلة الأولية تفيد بمقتل خمسة جنود وجرح سادس".

وأكّد الجيش في بيانه أنّه "أرسل على الفور تعزيزات برية وجوية لإخلاء الضحايا وتنفيذ عمليات بحث في المنطقة".

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس.