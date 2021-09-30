بيمان جبلّي رئيسا للاذاعة والتلفزة الإيرانية

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"الخليج 365" من لندن: عيّن المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي، بيمان جِبِلّي رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية لفترة 5 اعوام.

وجاء تعيين جبلي، بعد انتهاء فترة مسؤولية عبد العلي علي عسكري في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وقال مكتب خامنئي إن المرشد الأعلى أكد في تكليفه للمدير الجديد على "الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة العامة" و"التوجيه الثقافي" و"تقوية الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية" و"بث الامل والنشاط" و"ترويج نمط الحياة الاسلامية-الايرانية" كأولويات عمل للمؤسسة الاعلامية الوطنية في المرحلة الجديدة.

يذكر أن بيمان جبلي المولود 1966، في حي شميران بالعاصمة طهران، هو خريح ماجستير قسم المعارف الاسلامية والتبليغ من جامعة الامام الصادق عليه السلام عام 1993 وهو حاصل على شهاة الدكتوراه في مجال الثقافة والعلاقات من جامعة الامام الصادق عام 2004.

جيلٌ مخضرم

وقالت قناة (العالم) إن جبلي من المدراء المخضرمين في الجهاز الاعلامي الوطني وله خبرة طويلة واكتسب تجارب قيمة خلال فترة تصديه لمنصب رئيس المعاونية السياسية ومختلف الاقسام الخبرية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون خلال الاعوام الماضية.

وقبل ترؤسه لدائرة الاعلام الخارجي، كان عضوا في الهيئة العلمية في جامعة الإذاعة والتلفزيون، وكان ايضا معاونا لرئيس الإذاعة والتلفزيون في شؤون الاخبار، هذا وشغل جبلي لسنوات طوال منصب المدير العام للاخبار في قناة العالم، ومدير مكتب القناة في بيروت.

الأمن القومي

وكان بيمان جبلي الذي يجيد ثلاث لغات هي العربية والانكليزية والفرنسية، عمل نائبا اعلاميا ومساعدا لأمين مجلس الأمن القومي في ايران في عهد الامين السابق سعيد جليلي، كما كان بيمان جبلي سفير إيران لدى تونس ايضا.

كما كان تولى منصب مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للإعلام الخارجي، تولى مناصب عدة منها، عضو الهيئة العلمية في جامعة الاذاعة والتلفزيون، المساعد السياسي لقسم الاخبار في الاذاعة والتلفزيون، محرر الاخبار الخارجية في قسم الاذاعة، محرر الاخبار الداخلية والخارجية لقسم الاخبار في التلفزيون، رئيس تحرير اخبار القناة الثانية في التلفزيون، المدير العام لقسم الاخبار الداخلية في الوحدة المركزية للانباء، المدير العام لقسم الاخبار في قناة العالم، مدير مكتب قناة العالم في بيروت.

