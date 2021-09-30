شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الخميس إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن ستة من الحالات الجديدة إصابات محلية، انخفاضا من 11.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 21 حالة من 19. ولم تسجل أي وفيات جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين حاليا 96128 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.