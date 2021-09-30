شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى التمرد في سجن بالإكوادور لأكثر من 100 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت سلطات السجون في الإكوادور اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا أعمال الشغب التي وقعت في أحد سجون البلاد ، الثلاثاء، إلى أكثر من 100 قتيل من السجناء إلى جانب 52 جريحا.

وكانت هيئة السجون الإكوادورية أعلنت أن اشتباكات بين الشرطة ونزلاء سجن بمدينة جواياكيل الساحلية استمرت أكثر من ست ساعات.

وأضافت الهيئة أن الحادث بدأ عندما اندلعت مشاجرات بين عصابات إجرامية في السجن. وتم نشر فرق من الشرطة لاستعادة السيطرة على السجن.

وذكرت الشرطة الإكوادورية أن تفتيشا أوليا للسجن كشف عن ضبط سلاحين ناريين و18 شفرة حادة و102 رصاصة ومخدرات من بين أشياء محظورة أخرى.