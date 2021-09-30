عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرض حالة الطوارئ.. 100 قتيل في مواجهات داخل سجن بالإكوادور

الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلنت إدارة سجون الإكوادور الأربعاء، أن مواجهات بالأسلحة النارية بين سجناء في ولاية غواياس أسفرت عن "سقوط أكثر من 100 قتيل".



وقالت إدارة السجون في الإكوادور تغريدة على تويتر، إنّ "أكثر من 100 سجين قتلوا و52 أصيبوا بجروح"، في المواجهات المسلحة التي اندلعت بين السجناء في سجن بمدينة غواياكيل في ولاية غواياس.

من جانبه، أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في كل سجون البلاد.

وقال في تغريدة على تويتر "لقد أعلنت لتوّي الحالة الاستثنائية في كلّ سجون البلاد".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 29 سجيناً وإصابة 42 آخرين بجروح في المواجهات.

ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.

وفي فبراير/شباط، أدّت أعمال شغب متزامنة في أربعة سجون رئيسية في البلاد إلى مقتل 79 شخصاً، بعضهم قُتل بقطع الرأس.

ووفقاً لديوان المظالم الإكوادوري، ارتكبت 103 جرائم قتل في سجون البلاد في 2020.

وبين يناير/كانون الثاني، وأغسطس/آب 2021، أدّت أعمال العنف في سجون البلاد إلى مقتل 121 شخصاً.

وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حالياً 39 ألف سجين في حين أنّ طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفاً، ويتولّى 1500 حارس مراقبة هذه السجون في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود أربعة آلاف عنصر.