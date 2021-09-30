شكرا لقرائتكم خبر عن 1657 وحدة صناعية طرحتها الحكومة بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتى يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد وذلك وفقا لما أعلنت عنه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات حول المجمعات الصناعية التي أنشأتها الحكومة ضمن مبادرة حياة كريمة: