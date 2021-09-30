شكرا لقرائتكم خبر عن بيونغ يانغ تستعيد «لغة الصواريخ» وتنتقد واشنطن «المعادية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسلّط الاختبار الباليستي الأخير الضوء على التطوير المطرد لأنظمة الأسلحة في كوريا الشمالية، مما يزيد من المخاطر بالنسبة للمحادثات المتوقفة التي تهدف إلى تفكيك ترساناتها النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

هذا الإعلان جاء، قبل أن يحث سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ، قائلا: إنه لا أحد يمكنه أن يحرم بلاده من حقها في الدفاع عن النفس واختبار أسلحة.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي «أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي الثلاثاء»، بينما كررت بيونغ يانغ مطالبتها للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن «سياساتهما العدائية».

وأدانت الخارجية الأمريكية التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، واعتبرت أنها تشكّل تهديدا لجيرانها والمجتمع الدولي، مطالبة في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار.

وقالت الوزارة في بيان: «إن الولايات المتّحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا»، مؤكّدة أن هذه التجربة الصاروخية تشكّل انتهاكا للقرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي.

وأضافت «نحن ما زلنا ملتزمين بمقاربة دبلوماسية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وندعوها للانخراط في حوار».

تقييم أمريكي

بدورها قالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي «إندوباكوم» (INDOPACOM) في بيان: على الرغم من أن هذا الحدث لا يشكل بحسب تقييمنا تهديدا مباشرا لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو لحلفائنا، فإن إطلاق صواريخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لبيونغ يانغ. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن الصاروخ أُطلق من إقليم جاجانغ في كوريا الشمالية في نحو الساعة 6:40 صباحا (2140 بتوقيت جرينتش)، أما وزارة الدفاع اليابانية فقالت دون الخوض في التفاصيل: إنه صاروخ باليستي على ما يبدو. وأمر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، معاونيه بإجراء تحليل مفصل لتحركات الشمال الأخيرة وتجهيز رد عليها.

وتتهم كوريا الشمالية سول وواشنطن «بازدواجية المعايير»، قائلة: إنهما تنددان بتطويرها أسلحة في حين تواصلان أنشطتهما العسكرية.

وكانت الكوريتان أطلقتا صواريخ باليستية يوم 15 سبتمبر، في أحدث واقعة في سباق بين الدولتين المتنافستين لتطوير أسلحة متقدمة.

ونددت واشنطن في ذلك الوقت باختبار كوريا الشمالية، وبآخر منفصل أجرته قبلها بأيام قال خبراء: إنه قد يكون أول صواريخها «كروز» القادرة على حمل رأس نووي، باعتبار ذلك تهديدا لجيرانها.

لكنها لم تتطرق لاختبار سول لصاروخ باليستي يُطلق من غواصة، وأصدرت «الشمالية» منذ ذلك الحين سلسلة بيانات عبرت فيها عن استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة بين الكوريتين ولبحث عقد قمة أخرى إذا ألغت سول معاييرها المزدوجة وسياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ.

الجزيرة الكورية

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الصينية «شينخوا»، أجرى المبعوث النووي الكوري الجنوبي محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.

وأجرى نوه كيو- دوك، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، مناقشات هاتفية مع سونغ كيم، الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الديمقراطية.

وخلال محادثات هاتفية بعد ظهر الثلاثاء، تبادل نوه وكيم تقييمهما للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، ومن بينها إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية لصواريخ قصيرة المدى وبيان كيم يو جونغ، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال في بيونغ يانغ.

وأوضحت كيم، الأخت الصغرى للزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، الجمعة الماضية أن بيونغ يانغ تعتزم عقد محادثات بشأن تحسين العلاقات بين الكوريتين، إذا توقفت «الجنوبية» عن سياستها العدوانية تجاه جارتها الشمالية.

وتعثرت محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة منذ انتهاء القمة الثانية بين زعيم كوريا الديمقراطية والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدون التوصل إلى اتفاق في فبراير 2019 بالعاصمة الفيتنامية، هانوي.

ويوم الإثنين الماضي، قال مبعوث كوريا الشمالية لدى المنظمة الدولية كيم سونغ، في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن بلاده إنما تعزز فقط قدرتها على الدفاع عن النفس، وإنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياستها العدائية فسترد «عن طيب خاطر في أي وقت» على عروض المحادثات.

وأضاف: «لكننا نعتقد أنه لا يوجد أي احتمال في المرحلة الحالية لتخلي الولايات المتحدة عن سياستها العدائية».

غواصة جديدة

وبعد التجربة الشمالية يوم الثلاثاء بساعات، طرحت القوات البحرية الكورية الجنوبية، غواصة جديدة من فئة 3000 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وقالت «يونهاب»: إن مراسم إطلاق الغواصة الجديدة، وهي الثالثة من نوعها، المصممة لتعزيز القدرات الدفاعية تحت المياه، أقيمت في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان جنوب شرقي البلاد.

وسميت الغواصة الجديدة، على اسم ناشط الاستقلال الكوري البارز، شين تشيه-هون، وهي الثالثة والأخيرة من ثلاث غواصات من طراز جانغ بو-جو، كانت كوريا الجنوبية تبنت تقنياتها الخاصة في إطار مشروع بقيمة نحو 3.09 تريليون وون (2.77 مليار دولار أمريكي) تم إطلاقه في 2007.

وقالت القوات البحرية في بيان لها: «الغواصة لديها قدرة قوية على ردع الاستفزازات، حيث يمكن تجهيزها بصواريخ باليستية قصيرة المدى مثل التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر».

وتقوم بيونغ يانغ منذ سنوات، بتطوير صواريخ قادرة على ضرب ليس فقط كوريا الجنوبية واليابان، ولكن يمكنها حمل رؤوس حربية تصل حتى إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية، ووفقا لتقديرات رابطة الحد من الأسلحة، فإنه اعتبارا من أغسطس 2020، يوجد ما بين 30 إلى 40 رأسا نوويا في بيونغ يانغ.