إحباط محاولة استهداف أبراج للكهرباء في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إحباط استهداف أبراج الكهرباء في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي احطبت، الأربعاء، محاولة لفلول داعش الإرهابي لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "3 دراجات نارية حاولت التعرض لابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل قبل ان يتم رصدها بواسطة الكاميرات الحرارية التابعة للواء والتصدي لهم، ما اجبرهم على الفرار".